Momentul în care un șofer întoarce pe autostradă și face accident. Imagini cu impactul de pe A1 VIDEO

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 10 August 2025, ora 09:15
1379 citiri
Momentul în care un șofer întoarce pe autostradă și face accident. Imagini cu impactul de pe A1 VIDEO
Imagine din momentul impactului. Captură foto: Youtube/ ePitești.ro

Un şofer în vârstă de 64 de ani a rămas, sâmbătă, 9 august, fără permis după ce a efectuat o întoarcere pe Autostrada A1, sensul de mers spre Bucureşti, şi a fost implicat într-o coliziune cu un alt autoturism, informează Jurnalul de Argeş.

Evenimentul s-a produs la kilometrul 104 al autostrăzii, fiind implicate două vehicule, cel care a întors, înmatriculat pe Bucureşti, şi un autovehicul condus regulamentar de un bărbat de 35 de ani din Piteşti, care a lovit maşina oprită perpendicular pe axul drumului.

În urma impactului nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Poliţiştii au sancţionat contravenţional conducătorul auto în vârstă de 64 de ani cu amendă în cuantum de 1.822,5 lei şi i-au reţinut permisul de conducere pentru suspendare, pentru 150 de zile. Din această perioadă, 120 de zile reprezintă măsura aplicată pentru efectuarea manevrei de întoarcere pe autostradă, iar alte 30 de zile au fost adăugate ca urmare a producerii evenimentului rutier.

Reamintim că această măsură complementară nu poate fi redusă cu o treime, conform prevederilor legale. Ancheta rutieră a fost încheiată la faţa locului, iar formalităţile legale sunt în curs.

Doi șoferi tineri au ajuns în spatele gratiilor după ce au fost implicați într-un accident rutier cu victime. Ce au putut să facă după impact
Doi șoferi tineri au ajuns în spatele gratiilor după ce au fost implicați într-un accident rutier cu victime. Ce au putut să facă după impact
Doi tineri din judeţul Iaşi, care au fost implicaţi într-un accident rutier în localitatea Tupilaţi, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, a informat vineri, 8 august, Inspectoratul...
Greșelile majore pe care le fac șoferii români în trafic. Titi Aur spune ce e regula celor două secunde: „Reducere considerabil riscul de coliziune”
Greșelile majore pe care le fac șoferii români în trafic. Titi Aur spune ce e regula celor două secunde: „Reducere considerabil riscul de coliziune”
România este țara europeană unde se întâmplă printre cele mai multe accidente rutiere și cu una dintre cele mai mari mortalități pe șosele. Viteza excesivă și consumul de alcool sunt...
#accident A1, #soferi, #Bucuresti Pitesti , #autostrada
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un car de nervi! Decizia luata de Alex Chipciu, la cateva minute dupa U Cluj - Petrolul 1-1
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
De ce sunt romanii "spaima ghizilor" din Egipt. "Nu ascultati, contraziceti, vorbiti peste noi, nepoliticosi"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Artistul palestinian Saint Levant, mesaj emoționant la Summer Well: „Mă simt foarte mândru și fericit să văd atâtea steaguri palestiniene printre voi” VIDEO
  2. Momentul în care un șofer întoarce pe autostradă și face accident. Imagini cu impactul de pe A1 VIDEO
  3. Proteste uriașe împotriva lui Netanyahu. Peste 100.000 de israelieni au ieșit în stradă pentru a se opune ocupării totale a Fâșiei Gaza FOTO VIDEO
  4. Grijă mare la piscinele de pe litoral. Amenzi usturătoare aplicate de ANPC pentru întreținere necorespunzătoare
  5. Cum ar putea fi pierdută „centura fortificată” strategică a Ucrainei sub presiunea cererilor lui Putin
  6. La Timișoara au început lucrările la „Traseul Revoluției”, un circuit interactiv prin zonele în care s-au desfășurat momente decisive ale luptei pentru libertate din decembrie 1989
  7. Președintele cu care Vladimir Putin a avut „confesiuni” înainte să se vadă cu Donald Trump. Se află într-un conflict deschis cu președintele american
  8. Concluziile întâlnirii de criză prezidate de JD Vance dintre Ucraina și aliați. „Linia frontului nu este o graniță"
  9. Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
  10. Poezie în ADN. Un vers a fost codificat într-o „bacterie nemuritoare”