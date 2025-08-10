Momentul în care un șofer întoarce pe autostradă și face accident. Imagini cu impactul de pe A1 VIDEO

Un şofer în vârstă de 64 de ani a rămas, sâmbătă, 9 august, fără permis după ce a efectuat o întoarcere pe Autostrada A1, sensul de mers spre Bucureşti, şi a fost implicat într-o coliziune cu un alt autoturism, informează Jurnalul de Argeş.

Evenimentul s-a produs la kilometrul 104 al autostrăzii, fiind implicate două vehicule, cel care a întors, înmatriculat pe Bucureşti, şi un autovehicul condus regulamentar de un bărbat de 35 de ani din Piteşti, care a lovit maşina oprită perpendicular pe axul drumului.

În urma impactului nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Poliţiştii au sancţionat contravenţional conducătorul auto în vârstă de 64 de ani cu amendă în cuantum de 1.822,5 lei şi i-au reţinut permisul de conducere pentru suspendare, pentru 150 de zile. Din această perioadă, 120 de zile reprezintă măsura aplicată pentru efectuarea manevrei de întoarcere pe autostradă, iar alte 30 de zile au fost adăugate ca urmare a producerii evenimentului rutier.

Reamintim că această măsură complementară nu poate fi redusă cu o treime, conform prevederilor legale. Ancheta rutieră a fost încheiată la faţa locului, iar formalităţile legale sunt în curs.

Ads