Accident tragic în Argeș. Trei persoane au murit după ce o mașină s-a izbit de o cisternă. Traficul a fost blocat FOTO/VIDEO

Trei persoane au murit, miercuri, 17 septembrie, într-un accident produs pe DN 7, în zona localității Bascov, județul Argeș, după ce un autoturism s-a izbit violent de o cisternă.

Traficul este blocat complet în urma accidentului.

Accidentul s-a produs în zona comunei Bascov, la ieșirea dintr-un pasaj, unde un autoturism și o cisternă s-au izbit violent, în condiții de carosabil ud.

”Forțele de intervenție ajunse la locul solicitării au identificat trei victime, dintre care două sunt decedate”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș.

O a treia victimă a fost găsită inconștientă, blocată între fiarele autoturismului. A fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, care a tăiat plafonul autoturismului pentru scoaterea acesteia dintre fiarele contorsionate.

Ulterior, și a treia victimă a fost declarată decedată. Este vorba despre două femei și un bărbat.

La accident au intervenit pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de două echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean.

Poliția urmează să stabilească cauzele producerii accidentului.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, traficul rutier este blocat pe DN 7 Pitești-Râmnicu Vâlcea și se estimează reluarea circulației după ora 12.00.

