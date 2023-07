Peste 80 de persoane au fost rănite în urma coliziunii a două autobuze care a avut loc joi seară în Manhattan, a anunţat Departamentul de pompieri din New York, relatează ABC News.

Apelul primit de pompieri pentru a interveni a intervenit cu puţin înainte de ora locală 19.00 (vineri, ora 2:00, ora României) pentru un "accident rutier major" la intersecţia dintre First Avenue şi 23rd Street din cartierul Manhattan, unde un autobuz turistic cu etaj s-a ciocnit cu un alt autobuz din transportul local.

În urma accidentului, 18 persoane au fost trimise la spital, iar alte 63 au solicitat îngrijiri medicale la faţa locului, dar niciuna dintre victime nu a suferit răni care să-i pună viaţa în pericol. Cele mai multe dintre răni au fost tăieturi, zgârieturi şi vânătăi, deşi unele persoane au fost tratate pentru suspiciuni de fracturi şi răni la cap şi la gât.

Geamurile din faţă ale autobuzului turistic TopView cu două etaje s-au spart în urma coliziunii cu partea din spate a unui autobuz operat de Autoritatea Metropolitană de Transport. Ambele autobuze erau aglomerate, potrivit oficialilor Departamentului de Pompieri din New York.

