Momentul cumplit când un autobuz cu pasageri a plonjat într-un lac de acumulare și s-a umplut cu apă VIDEO

Mai mulți pasageri dintr-un autobuz au trecut prin momente de groază după ce, dintr-o eroare a șoferului, vehiculul a plonjat într-un lac de acumulare din Turcia.

La scurt timp, apa a pătruns în vehicul.

Imaginile de pe camera de supraveghere instalată în autobuz arată momentele în care nivelul apei urcă, dar și panica oamenilor.

#Terrifying moment out-of-control bus careers into a lake and fills with water in #Turkey… with all passengers miraculously surviving when onlookers smash windows and drag them out #Trending #viral2023 #Video pic.twitter.com/DCRQkswBQC