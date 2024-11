Nuntă cu 14 morți și 10 dispăruți în Pakistan după ce un autobuz s-a prăbușit într-un râu. Cine a fost singurul supraviețuitor VIDEO

Cel puţin 14 persoane care se întorceau de la o căsătorie au murit după ce autocarul la bordul căruia se aflau a căzut marţi seara, 12 noiembrie, într-un râu, în regiunea muntoasă Gilgit-Baltistan, în nordul Pakistanului, declară miercuri, 13 noiembrie, salvatorii pentru AFP.

Doar mireasa a supravieţuit accidentului.

”Autobuzul transporta 25 de pasageri. Doar mireasa a supravieţuit accidentului. Până în prezent, 14 corpuri au fost găsite, iar zece persoane sunt date dispărute”, declară un conducător al operaţiunii de salvare care se află în desfăşurare, Wazir Asad Ali.

Tragic accident in #Pakistan Diamer district, Gilgit-Baltistan:

A wedding bus carrying 27 passengers plunged into the Indus River on Nov 12, claiming 26 lives

13 bodies recovered, incl. bride;

search continues for 14 missing

The bus, traveling #Astore -#Chakwal#earthquake pic.twitter.com/xqhuPN7zC2