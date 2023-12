Accident devastator, cu 14 morți și zeci de răniți. Autocarul în care se aflau s-a izbit violent de un copac VIDEO

14 oameni au murit marți, 5 decembrie, după ce autocarul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un copac, în sudul Thailandei, relatează Xinhua.

Accidentul s-a produs în provincia Prachuap Khiri Khan, în timp ce autocarul se deplasa din capitala Bangkok spre districtul Na Thawi din provincia Songkhla.

În urma impactului, alte 20 de persoane au fost rănite.

Local media reports 16 people have been killed, 33 injured after a bus crashed near a national park in Thailand's Prachuap Khiri Khan province on Tuesday. The cause is being investigated. #busaccident pic.twitter.com/PLBOIQJRkE