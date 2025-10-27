Nouă morți și zeci de răniți după ce un autocar s-a prăbușit de pe un pod în albia unui râu. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO

Cel puţin nouă persoane au murit și 29 au fost rănite în provincia argentiniană Misiones (nord-est), după ce un autocar cu etaj a căzut, de la câţiva metri înălţime, de pe un pod, în urma unei coliziuni cu alt vehicul, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi, relatează AFP.

Accidentul a avut loc duminică, 26 octombrie, la ora locală 4.30 (9.30, ora României), după ce autocarul cu două etaje, care avea la bord aproximativ 50 de pasageri, a intrat în coliziune cu o maşină care venea din sens opus, în apropiere de oraşul Obera, situat la 1.000 de kilometri distanţă de Buenos Aires, a anunţat poliţia.

În urma impactului, autocarul a lovit parapetul, a căzut de pe pod şi a căzut parţial în albia râului.

Bilanţul accidentului a crescut treptat.

Ministrul de Interne al provinciei, Marcelo Perez, a confirmat AFP un bilanţ provizoriu de nouă morţi.

#Argentina | #Misiones Tr.agedia en la RN14: Un colectivo con 50 pasajeros que viajaba desde Oberá ch.ocó con un auto en la madrugada del domingo. 🕯️ Hay al menos 5 víctimas f.atales 🏥 24 personas fueron hospitalizadas, 5 en estado crítico. Entre los heridos hay menores pic.twitter.com/7ZOkwwrtkn — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) October 26, 2025

Peste 100 de pompieri şi salvatori au fost trimişi duminică în zori să salveze răniţii.

#Oberá Tragedia en la Ruta 14: un colectivo cayó a un arroyo y hay varios muertos https://t.co/7EUdoF4iWj pic.twitter.com/h4G5GU2osa — Economis (@economisiones) October 26, 2025

Ei au descarcerat, timp de mai multe ore, pasageri rămaşi blocaţi în autocar.

