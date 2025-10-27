Nouă morți și zeci de răniți după ce un autocar s-a prăbușit de pe un pod în albia unui râu. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 11:14
Nouă morți și zeci de răniți după ce un autocar s-a prăbușit de pe un pod în albia unui râu. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO
Autocarul s-a prăbușit în râu Foto: Captură video/X/@MagazineGonnet

Cel puţin nouă persoane au murit și 29 au fost rănite în provincia argentiniană Misiones (nord-est), după ce un autocar cu etaj a căzut, de la câţiva metri înălţime, de pe un pod, în urma unei coliziuni cu alt vehicul, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi, relatează AFP.

Accidentul a avut loc duminică, 26 octombrie, la ora locală 4.30 (9.30, ora României), după ce autocarul cu două etaje, care avea la bord aproximativ 50 de pasageri, a intrat în coliziune cu o maşină care venea din sens opus, în apropiere de oraşul Obera, situat la 1.000 de kilometri distanţă de Buenos Aires, a anunţat poliţia.

În urma impactului, autocarul a lovit parapetul, a căzut de pe pod şi a căzut parţial în albia râului.

Bilanţul accidentului a crescut treptat.

Ministrul de Interne al provinciei, Marcelo Perez, a confirmat AFP un bilanţ provizoriu de nouă morţi.

Peste 100 de pompieri şi salvatori au fost trimişi duminică în zori să salveze răniţii.

Ei au descarcerat, timp de mai multe ore, pasageri rămaşi blocaţi în autocar.

