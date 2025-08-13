Tragedie pe Autostrada Bucureşti - Piteşti: O mașină a lovit glisiera mediană şi s-a răsturnat. Șoferul a murit FOTO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 13 August 2025, ora 07:45
581 citiri
Tragedie pe Autostrada Bucureşti - Piteşti: O mașină a lovit glisiera mediană şi s-a răsturnat. Șoferul a murit FOTO
Accident pe Autostrada Bucureşti - Piteşti Foto: Facebook/Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti

O autoutilitară a lovit glisiera mediană pe Autostrada București – Pitești, în județul Dâmbovița, și s-a răsturnat pe carosabil, pe sensul către București, la kilometrul 76.

Șoferul a decedat.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că o autoutilitară a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul București – Pitești al Autostrăzii A1, la kilometrul 76, în zona localității Ionești, județul Dâmbovița”, anunță, miercuri, 13 august, Centrul Infotrafic.

În urma accidentului, conducătorul auto a decedat.

Se circulă dirijat, pe banda de urgență pe sensul către Pitești, fiind restricționat traficul și pe a doua bandă pe sensul opus.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 07:30.

