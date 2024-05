Accident pe o autostradă din Turcia: 10 oameni au murit și 40 au fost răniți VIDEO

Zece persoane au murit şi 40 au fost rănite, dintre care nouă grav, într-un accident de autocar care a avut loc duminică, la Mersin, în sudul Turciei, au anunţat autorităţile turce, notează AFP.

”Un autocar care circula de la Diyarbakir la Istanbul s-a ciocnit cu două maşini şi un camion pe autostradă în districtul Yenice, la Tarsus, în provincia Mersin. Zece dintre concetăţenii noştri şi-au pierdut viaţa”, a anunţat pe reţeaua X ministrul de interne, Ali Yerlikaya.

Alte 40 de persoane au fost rănite, dintre care nouă grav, a declarat ministrul sănătăţii, Fahrettin Koca.

Autocarul interurban care face legătura între Diyarbakir (sud-est) şi Istanbul a deviat brusc şi a lovit două maşini şi un camion care veneau în direcţia opusă, potrivit presei turce.

Răniţii au fost transferaţi la spitale din Mersin şi Adana, în sudul Turciei, a adăugat ministrul sănătăţii.

