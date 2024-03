Momentul când bolovani uriași se prăbușesc peste două camioane, pe o autostradă. Șoferii au supraviețuit VIDEO

Șoferii unor camioane au scăpat ca prin minune după bolovani uriași s-au prăbușit de pe versantul unui munte pe o autostradă din Peru.

Incidentul a avut loc sâmbătă, pe autostrada din San Mateo, la nord-est de Lima, potrivit The Sun.

Camera de bord a unui autovehicul a surprins momentul când mai mulți bolovani s-au prăbușit, lovind două camioane.

Încărcătura autovehiculelor și o parte din drum au fost distruse. În mod miraculos însă, ambii șoferi au supraviețuit, potrivit PROTV.

Abrupt highway drive

Drivers survived, according to multiple reports. Central Highway in Peru pic.twitter.com/ic2O78GaSN