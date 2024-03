Avion militar prăbușit în Rusia. 15 persoane se aflau la bord. Imagini surprinse în timpul tragediei VIDEO

Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat marți, 12 martie, că un avion militar de tip cargo Iliuşin Il-76 s-a prăbușit la scurt timp după ce a decolat, asta din cauza izbucnirii unui incendiu la unul dintre motoarele avionului.

La bord se aflau 15 persoane.

Accidentul aviatic s-a petrecut în regiunea Ivanovo, conform Reuters.

„La bord erau opt membri ai echipajului și șapte pasageri”, a transmis Miniserul rus al Apărării.

Nu există supraviețuitori, potrivit agențiilor de presă ruse.

An Il-76 Transport Aircraft with the Russian Air Force has reportedly Crashed to the North of Moscow in the Ivanovo Region, after an Engine Malfunction occurred shortly after Takeoff from Severny Airfield; 8 Crewmembers and 7 Passengers are said to have been Killed in the Crash. pic.twitter.com/fdol55gkZA