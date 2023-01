Un avion în care se aflau cinci pasageri s-a izbit de sol imediat după ce a decolat de pe un aeroport din Sudanul de Sud.

Accidentul aviatic a avut loc vineri, pe aeroportul internațional Juba. Avionul s-ar fi izbit de sol la doar un minut de la decolare.

Deși primele rapoarte arătau că două persoane au murit, presa a relatat ulterior că nu s-au înregistrat victime.

Aeronava transporta marfă către orașul Akobo din Sudanul de Sud, potrivit Știrile PROTV.

JUST IN: A plane, Antinov L410 registered No EY-473 en route to Akobo County, Jonglei State crashed at Hai Referendum shortly after taking off from Juba International Airport. pic.twitter.com/7UQIZ3bXPq