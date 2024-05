Lavrov susține că SUA ar avea o vină legată de accidentul președintelui Iranului: ”Vorbim de provocarea deliberată de daune cetăţenilor obişnuiţi” VIDEO

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat marţi, 21 mai, acuză SUA că ar fi, parțial, vinovate de accidentul de elicopter în care a murit preşedintele iranian Ebrahim Raisi. Oficialul susține că sancţiunile americane au înrăutăţit siguranţa aviaţiei.

"Americanii nu recunosc acest lucru, dar adevărul este că alte ţări împotriva cărora SUA au anunţat sancţiuni nu primesc piese de schimb pentru echipament american, inclusiv de aviaţie", a spus Lavrov.

"Vorbim despre provocarea deliberată de daune cetăţenilor obişnuiţi care folosesc aceste vehicule, iar atunci când nu sunt furnizate piese de schimb, asta are legătură directă cu descreşterea nivelului de siguranţă", a adăugat el.

🚨🇷🇺🇺🇸 US aviation sanctions are putting ordinary citizens at risk

— Russian FM Lavrov pic.twitter.com/bJlCCC8dAV