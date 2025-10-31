Accident aviatic pe aeroportul Băneasa. La bordul aeronavei se aflau două persoane

O aeronavă de mici dimensiuni aparţinând Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă a depăşit vineri, 31 octombrie, la aterizare, pista Aeroportului Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” şi a intrat în zona înierbată, anunţă Compania de Aeroporturi Bucureşti.

La bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite.

”În cursul dimineţii de vineri, 31 octombrie, o aeronavă de mici dimensiuni aparţinând Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă a depăşit la aterizare pista Aeroportului Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” şi a intrat în zona înierbată.

Aterizarea a avut loc la ora 08.28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite”, transmite compania.

Avionul a fost tractat spre poziţiile de parcare ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă.

Pentru siguranţa operaţiunilor aeriene, pista a fost închisă o scurtă perioadă, până la eliberarea zonei.

Pista Aeroportului Băneasa a fost redeschisă şi a redevenit operaţională la ora 09.25.

Cursele Ryanair Memmingen – Bucureşti şi Wizz Air Napoli - Bucureşti, care erau programate să aterizeze pe Aeroportul Băneasa, au fost redirecţionate pe Aeroportul Henri Coandă. Ulterior, Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti a anunţat că avionul Ryanair va reveni pe Aeroportul Băneasa, de unde va decola către Memmingen, iar cursa Wizz Air Bucureşti - Napoli va fi operată de pe Aeroportul ”Henri Coandă”.

”Incidentul este investigat de către autorităţile competente”, precizează sursa citată.

