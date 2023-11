Un accident bizar în care a fost implicat un avion de mici dimensiuni a avut loc pe un aeroport din SUA.

La aterizare, avionul de mici dimensiuni a rupt un gard de protecție de pe un aeroport din Dallas, Texas, și a intrat într-o mașină care mergea regulamentar pe drum.

Pilotul avionului monomotor Lancair IV-P făcea o aterizare de urgență pe aeroportul Aero Country, însă nu a reușit să oprească aparatul la capătul pistei.

Medicii au găsit la fața locului trei persoane, două în avion și una în mașină. Doar una dintre acestea a fost transportată la spital, însă nu cu răni grave,

An airplane crashed into a car in Texas

It flew onto the road during an emergency landing at Aero Country Airport.

The driver of the car and the pilot suffered minor injuries. pic.twitter.com/yc6woN89Ix