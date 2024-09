Doi piloți militari din Forțele Aeriene ale Bulgariei și-au pierdut viața într-un accident de avion produs vineri, 13 septembrie 2024.

Aeronava care s-a prăbușit este un avion de antrenament militar model L-39 ZA, produs în fosta Cehoslovacie, care fusese recent modernizat, a anunțat agenția de presă bulgară Novinite. Cei doi piloți - un maior de 51 de ani și un locotenent - major de 28 de ani - erau instructori la Baza Aeriană "Graf Ignatievo". Cei doi militari nu au reuşit să se catapulteze şi au murit pe loc. La impactul cu solul, avionul a luat foc. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, care amenința să se extindă, întrucât aeronava a căzut într-o zonă împădurită.

Bulgaria Miltary aircraft crashed during air show rehearsal at Graf Ignatievo air base - Video

Earlier today, President Rumen Radev participated in a demonstration flight of an F-16 fighter jet at the airbase at the invitation of the US Air Force. pic.twitter.com/2PbEzNhEgR