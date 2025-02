Zeci de morți după ce un avion militar s-a prăbușit peste o zonă rezidenţială. Unde a avut loc accidentul cumplit VIDEO

Un avion de transport al armatei sudaneze s-a prăbuşit marţi seara într-o zonă populată din apropiere de Khartoum, 46 de persoane, inclusiv la sol, fiind ucise în acest accident, a anunţat miercuri, 26 februarie, biroul de presă al statului Khartoum, relatează AFP.

Victime au fost găsite inclusiv sub dărâmăturile clădirilor avariate. „După numărătoarea finală, numărul martirilor a crescut la 46, iar 10 sunt răniţi”, a anunţat biroul într-un comunicat.

Avionul armatei s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială din Omdurman, un oraş învecinat cu Khartoum. Accidentul a avut loc în timp ce armata şi paramilitarii, aflaţi în război din aprilie 2023, îşi dispută controlul asupra capitalei.

În cursul nopţii, un comitet local anunţase că zece persoane au murit în accidentul care, potrivit unei surse militare, ar fi fost cauzat de o defecţiune tehnică. Armata sudaneză declarase în cursul nopţii că avionul s-ar fi prăbuşit la decolare.

Accidentul a avut loc în apropierea bazei aeriene Wadi Seidna, unul dintre cele mai mari centre ale armatei din Omdurman, la periferia oraşului Khartoum.

Martorii au declarat că mai multe clădiri au fost avariate în zona în care s-a prăbuşit avionul.

