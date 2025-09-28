Consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul, în stare critică. Medicii i-au amputat ambele picioare

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 10:44
1996 citiri
Consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul, în stare critică. Medicii i-au amputat ambele picioare
În avionul prăbușit sâmbătă, 27 septembrie, se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi FOTO Facebook/ Marius Eugen Ostaficiuc

Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav în urma prăbușirii avionului său de mici dimensiuni sâmbătă, în zona unei unități militare din Iași. Starea bărbatului se menține gravă.

Intervenția chirurgicală a avut loc la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, unde bărbatul este internat, iar medicii au precizat că au luat această decizie pentru a-i salva viața.

Medicul Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași, a transmis că luni se va interveni chirurgical din nou, de această dată în cazul arsurilor.

Celălalt bărbat rănit în accidentul de avion este polițist și este internat în același spital, starea sa fiind stabilă.

Avionul prăbușit sâmbătă în zona unei unități militare din Iași era pilotat de arhitectul Marian Jan Chirița, consilier AUR, șeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iași.

Aparatul de zbor ar fi luat foc imediat după impactul cu solul.

Apropiații pilotului susțin că avionul aparținea lui Marian Jan Chirița și că acesta era un pilot cu experiență, având multe ore de zbor la activ. De asemenea, avionul ar fi fost într-o stare foarte bună, mai afirmă apropiații bărbatului.

Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că...
Cine e consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul personal în Iași. „Făcea unul, două zboruri pe săptămână, nu lăsa pe altcineva la manșă”
Cine e consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul personal în Iași. „Făcea unul, două zboruri pe săptămână, nu lăsa pe altcineva la manșă”
În avionul prăbușit sâmbătă, 27 septembrie, se afla arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local AUR Iași. Acesta este rănit și a fost transportat la spital. Președintele AUR...
#accident aviatic, #pilot avion, #Iasi , #Accident aviatic
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A fost la CM 1994 cu nationala Romaniei, iar acum e de nerecunoscut: "A fost la puscarie, frate!". Cu ce se ocupa
Digi24.ro
Summitul militar neasteptat al lui Pete Hegseth starneste ingrijorare si speculatii. Teoria Gen. Ben Hodges, legata de Germania 1935
DigiSport.ro
Ce descatusare! Dennis Man a intrat pe teren si peste doua minute a fost eroul PSV-ului

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cea mai rece dimineață de septembrie: -6,4°C, la Miercurea-Ciuc
  2. Consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul, în stare critică. Medicii i-au amputat ambele picioare
  3. Primele zile din octombrie aduc ploi și ninsori în țară. Anunțul meteorologilor
  4. Report de peste 13 milioane de euro la Loto 6/49 și Joker. Toate premiile puse în joc la tragerea de duminică, 28 septembrie
  5. Un pensionar a obținut în instanță o mărire de pensie cu punctaj de 50%
  6. Rușii au lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului: ”În timp ce oamenii dormeau” VIDEO/FOTO
  7. O femeie din Marea Britanie, diagnosticată cu o boală incurabilă după un implant: ”Trăiesc cu o condamnare la moarte”
  8. Cum procedează medicii din Franța în cazul infecțiilor nosocomiale din spitale: ”Nimeni nu se așteaptă de la tine să știi totul”
  9. Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben
  10. Mii de israelieni au cerut la Tel Aviv un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza: “Aduceți-i acasă acum”