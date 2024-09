Carambol cu avioane pe aeroport: O aeronavă a rămas fără coadă. Unde a avut loc accidentul FOTO/VIDEO

O coliziune între două avioane a avut loc pe pista Aeroportului Internaţional Hartsfield-Jackson din Atlanta, în statul american Georgia, cel mai frecventat din lume.

Un avion de tip Airbus A350 aparţinând companiei Delta Air Lines, care decola către Tokyo, a lovit coada unui un avion mai mic, de tip Bombardier CRJ900, exploatat de către Endeavor Air, a anunţat într-un comunicat Administraţia Federală a Aviaţiei (Federal Aviation Administration, FAA).

Incidentul nu s-a soldat cu vreo victimă, însă a provocat pagube materiale importante.

Imagini publicate pe reţele de socializare surprind coada Bombardierului, care decola către Lafayette, în Louisiana, complet desprinsă de restul aeronavei.

Cei 56 de pasageri care se aflau la bord au fost evacuaţi şi aduşi la terminal cu autobuzul, după care au fost redistribuiţi către zboruri alternative.

Airbusul A350 a rulat până la un hangar de pe aeroport, unde cei 221 de pasageri au debarcat şi au luat apoi alt zbor.

