Tragedie aviatică. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe coasta Braziliei. Imagini din momentul exploziei FOTO/VIDEO

Tragedie aviatică în Brazilia. Un avion de mici dimensiuni, în care se aflau 5 persoane, a explodat joi dimineață, 9 ianuarie, pe coasta Braziliei, între São Paulo și Rio de Janeiro.

Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Potrivit DailyMail, pilotul a murit, dar ceilalți patru pasageri, un cuplu și doi copii, au fost scoși cu viață din epavă și transportați de urgență la unitatea medicală.

În urma prăbușirii, au fost rănite și trei persoane de la sol.

Din imaginile surprinse pe camera de supraveghere se poate observa cum Cessna 545 a depășit pista de pe aeroportul din Udatuba, un oraș de coastă din statul São Paulo, a trecut de gardul care împrejmuia aeroportul, a traversat o stradă pe care circulau în acele momente autoturisme și a explodat pe plajă.

❗️Jet Bursts Into Flames After Overshooting Runway In Brazil - Pilot Killed

