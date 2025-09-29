Pilotul rănit grav după ce s-a prăbușit cu avionul, la Iași, transferat în străinătate. Care este starea consilierului AUR

Pilotul rănit grav, la Iaşi, după ce s-a prăbuşit cu un avion de mici dimensiuni, va fi transferat la o clinică de specialitate din străinătate, starea bărbatului fiind în continuare critică. El are arsuri pe mai mult de o treime din suprafaţa corpului.

Marian Jan Chiriţa, pilotul rănit grav sâmbătă, după ce avionul pe care îl pilota s-a prăbuşit în zona unei unităţi militare ieşene, se află în stare critică în Spitalul ”Sfântul Spiridon” din Iaşi. El este intubat, ventilat mecanic şi are arsuri pe aproximativ 35 la sută din suprafaţa corpului.

”Se fac intervenţii de chirurgie plastică şi se va solicita transfer într-un centru din Europa. Până atunci se va efectua tratament de terapie intensivă”, a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.

Medicii i-au amputat pilotului ambele picioare, intervenţia având loc la spital. Aceştia au precizat că au luat decizia pentru a-i salva viaţa.

Celălalt pacient rănit în accidentul de avion este internat în acelaşi spital, având o stare stabilă din punct de vedere hemodinamic şi respirator.

Avionul s-a prăbuşit sâmbătă în zona unei unităţi militare din Iaşi, fiind pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful Comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi.

Aparatul de zbor ar fi luat foc imediat după impactul cu solul.

Avionul îi aparţinea lui Marian Jan Chiriţa, iar apropiaţii săi afirmă că este un pilot cu experienţă, având multe ore de zbor la activ. De asemenea, avionul ar fi fost într-o stare foarte bună, mai afirmă apropiaţii acestuia.

Ads