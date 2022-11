Un elicopter de televiziune s-a prăbușit lângă o autostradă din SUA. Doi angajați ai postului TV au murit VIDEO/FOTO

Doi angajați ai unei televiziuni din SUA au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a păbușit, în statul Carolina de Nord, relatează AP.

Accidentul a avut loc marți, elicopterul prăbușindu-se în zona orașului Charlotte.

În urma accidentului, pilotul elicopterului și un meteorolog - Chip Tayag și Jason Myers, ambii angajați ai unui post de televiziune din Carolina de Nord, au murit.

”Familia WBTV este îndurerată de o pierdere teribilă”, a scris te Twitter postul de televiziune WBTV.

Elicopterul Robinson R44 s-a prăbușit cu două persoane la bord, a anunțat și Administrația Federală a Aviației într-un comunicat.

Poliția l-a lăudat pe pilot pentru că a evitat eroic șoseaua în ultimele sale momente, precizând că niciun vehicul nu a fost implicat în accident.

”Pilotul este un erou în ochii mei. Martorii au indicat că pilotul a făcut mișcări de diversiune departe de autostradă pentru a slava vieți. Datorită actelor sale eroice nu au mai existat răni sau vehicule pe autostradă implicate în incident”, a spus Johnny Jennings, șeful Departamentului de Poliție din Charlotte-Mecklenburg, potrivit stirileprotv.ro

"A HERO IN MY EYES." @CMPD Chief Johnny Jennings says pilot made diversionary moves to avoid injuring others in deadly helicopter crash on I-77 South. #clttraffic #clt

LATEST HERE: https://t.co/Uj6MY2ipB1 pic.twitter.com/zsQlg0u2fT