Imagini dure cu prăbușirea unui avion la un spectacol aviatic în sudul Franţei. Ce s-a întâmplat cu pilotul VIDEO

Un pilot a murit, vineri, 16 august, după ce avionul său Fouga Magister, pe care îl pilota în timpul unui spectacol aviatic la Lavandou, în sudul Franţei, s-a prăbuşit în Marea Mediterană, au informat autorităţile franceze, potrivit Reuters.

"Corpul pilotului a fost recuperat", a precizat autoritatea locală responsabilă pentru regiunea Var din sudul Franţei.

Autorităţile franceze au adăugat că este în curs de desfășurare o anchetă pentru a se stabili cauzele accidentului.

