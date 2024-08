Imagini cu prăbușirea suspectă a unui bombardier rusesc în Siberia. Kievul a susținut mereu că aeronava a fost folosită pentru a lansa proiectile asupra Ucrainei VIDEO

Un bombardier strategic rusesc Tu-22M3 s-a prăbușit în Siberia, în regiunea Irkutsk, a raportat un ziar din țară, citat de Sky News.

Avionul s-a prăbușit din cauza unei defecțiuni tehnice, a raportat Izvestia, citând Ministerul rus al Apărării.

Acesta a declarat că echipajul a reușit să se ejecteze din avion, relatează g4media.ro.

„Avionul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită. Nu există pagube la sol”, a declarat ministerul.

