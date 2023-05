Cum a ajuns un avion la sol, fără tren de aterizare, pe pista unui aerodrom din România. Greșeala pilotului care l-a bulversat pe elev

Un avion de mici dimensiuni a aterizat pe aerodromul Strenjic de lângă Ploiești, fără tren de aterizare, ca urmare a unei neînțelegeri între echipajul format din pilot și elevul care învăța să piloteze.

Incidentul aviatic a avut loc în 14 ianuarie 2019, iar raportul final de investigație a fost făcut public de către Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranța Aviaţiei Civile (AIAS) în 20 aprilie 2023.

Concluzia investigației arată că accidentul s-a produs ca urmare a efectuării aterizării cu trenul ”escamotat” (închis), ”pe fondul efectuării necorespunzătoare a checklist-ului pentru aterizare, echipajul confundând alarma ce indica poziția ”escamotat” a trenului de aterizare cu alarma de ”stall”. Potrivit raportului, aeronava apaținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a fost programată pentru a efectua un zbor de antrenament pe ruta Aeroport Băneasa - Aerodrom Strejnic – Urziceni.

”În vederea aterizării la LRPW (Strejnic) echipajul a primit aprobare de a intra în tur de pistă, pe latura mare, pentru pista în serviciu 26. Pe timpul efectuării virajului 3, echipajul a început configurarea aeronavei pentru aterizare, respectiv flaps pe prima poziție, lumini aterizare și manete pas elici în față.

Instructorul a corectat poziția manetelor pas elicilor spunându-i elevului că acestea vor fi poziționate către în față după ce vor intra pe direcția de aterizare. Pe timpul virajului 4 pentru axare/intrare pe direcția de aterizare a fost scos flapsul pe poziția pentru aterizare. După intrarea pe direcție, instructorul a făcut un scurt briefing referitor la procedura de aterizare cu decolare în continuare (Touch and Go) și a specificat, având în vedere lungimea de 750 de metri a pistei: ”contactul cu pista (touch down) trebuie realizat chiar în prima treime a pistei, cu viteza aproape de viteza limită în zbor”.

FOTO Raport AIAS

”Final App Check List” care a fost întrerupt la intervenția instructorului pentru corectarea poziției manetelor elicilor nu a mai fost reluat. Contactul cu pista s-a produs cu trenul de aterizare escamotat, imediat după pragul pistei 26. Aeronava s-a deplasat pe pistă, alunecând pe partea ventrală a fuzelajului aproximativ 153 de metri înainte de oprire”, se precizează în document.

”Echipajul nu a aplicat procedurile standard de operare”

Pilotul avea la momentul incidentului 59 de ani și 2.500 de ore de zbor, iar elevul era în vârstă de 50 de ani și avea 10 ore de zbor pe tipul respectiv de avion.

Aerodromul Strejnic este situat în vestul orașului Ploiești, face parte din categoria aerodromurilor certificate și este administrat de Școala Superioară de Aviație Civilă. Pilotul elev a declarat că pe durata zborului au fost momente de turbulență medie-severă.

”După virajul trei, „cu pista la vedere”, pilotul elev (PF) a început configurarea aeronavei pentru aterizare, respectiv flapsul pe prima poziție, lumini, configurația elicilor. Conform declarației sale, a fost întrerupt de pilotul instructor (PM) cu o modificare a procedurii referitoare la configurația elicei și cu un scurt briefing în ceea ce privește aterizarea pe o pistă scurtă, în condițiile în care urma un exercițiu Touch and Go.

Comisia de investigație consideră că acest briefing trebuia efectuat în primul rând în cadrul pregătirii zborului, reluat în cadrul ”App Check List” și nu în faza finală a zborului de apropiere pentru aterizare. Efectuarea briefingului în turul de pistă, în timp ce pilotul aflat în pregătire executa check-urile pentru aterizare, a fost de natură să întrerupă continuitatea acestora”, se precizează în raportul AIAS.

Comisia de investigație a constatat că în faza de aterizare, echipajul nu a aplicat procedurile standard de operare. ”Executarea check-urilor în fazele critice ale zborurilor nu trebuie întreruptă decât în cazul unor situații de urgențe sau avarii. Briefing-ul pentru aterizare trebuie executat în primele momente după începerea coborârii pentru aterizare și nu suprapus peste manevrele finale premergătoare aterizării.

Analizând declarațiile echipajului, comisia de investigație a constatat că la bordul aeronavei împărțirea responsabilităților funcție de calitatea avută nu a fost stabilită și respectată. Conform studiilor și analizelor de siguranță, omisiunea sau efectuarea necorespunzătoare a unei acțiuni în cockpit (pe fondul neefectuării checklistului) reprezintă un factor de risc pentru producerea accidentelor și incidentelor de aviație”, se mai susține în documentul citat.