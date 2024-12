Mărturia unui supraviețuitor al tragediei aviatice din Coreea de Sud: ”Când m-am trezit, eram deja salvat”

Unul dintre cei doi supraviețuitori ai tragediei aviatice din Coreea de Sud le-a spus doctorilor că s-a trezit la spital, după ce fusese salvat. Un avion cu 181 de pasageri s-a prăbușit la aterizarea pe aeroportul Muan, oraș situat la circa 290 de kilometri de Seul. Ambii supraviețuitori sunt însoțitori de zbor.

”Când am deschis ochii, eram deja salvat”, a spus Lee, unul dintre cei doi însoțitori de zbor, medicului Ju Woong, citat de agenția de știri sud-coreeană Yonhap. EL a fost dus la un spital din apropierea orașului Mokpo, situat la 311 kilometri de Seul, dar transferat ulterior la Spitalul Universitar Ewha Womans din Seul.

Medicul citat mai susține că pacientul poate comunica fără probleme și nu ar exista indicii să fie suferit pierderi de memorie. Victima se află la Terapie Intensivă unde este tratată pentru multiple fracturi, doctorii luând în considerare posibilitatea apariției unor efecte secundare în urma impactului inclusiv paralizia.

Celălalt supraviețuitor, tot un însoțitor de zbor, în vârstă de 25 de ani, Koo, se află sub îngrijirea cadrelor medicale de la Centrul Medical Asan din estul Seulului. Doctorii au precizat doar că stare acesteia ar fi una stabilă, în ciuda faptului că s-a lovit la cap și o gleznă, refuzând să răspundă la alte întrebări ale presei.

