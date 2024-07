Imagini tragice cu momentul în care un avion al armatei se prăbușește, în Polonia. Aeronava a luat foc la impactul cu solul VIDEO

Tragedie aviatică în Polonia. Un avion M-346 "Bielik" al armatei poloneze s-a prăbușit vineri, 12 iulie, pe aeroportul Gdynia-Kosakovo. Informaţia a fost relatată de portalul TVP Info cu referire la reprezentantul comandamentului armatei poloneze, locotenent-colonelul Marek Pawlak.

"Tot ce știm este că avionul de antrenament a luat foc după ce a lovit pista aeroportului", a declarat militarul. Potrivit informațiilor preliminare, la bord se afla un singur pilot, care a decedat, relatează defenseromania.ro.

A Polish military plane M-346 Bielik crashed in Gdynia a few hours ago. The pilot did not survive.

