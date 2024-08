Autorităţile din Thailanda desfăşoară vineri, 23 august, căutări în junglă în încercarea de a-i găsi pe cei nouă pasageri ai unui avion turistic care s-a prăbuşit joi, 22 august, în estul ţării, însă nu sunt foarte optimiste, transmite AFP.

Avionul cu turbopropulsoare s-a prăbuşit joi în jungla din provincia Chachoengsao în timp ce transporta nouă persoane de la Bangkok la Trat, în apropiere de graniţa cu Cambodgia.

Autorităţile thailandeze estimează că, probabil, toţi ocupanţii au murit în accident.

"Accidentul a avut loc în jurul orei 15:10. Încercăm să îi găsim pe cei dispăruţi, dar credem că toţi sunt morţi", a declarat reporterilor, la locul accidentului, guvernatorul provinciei Chachoengsao, Chonlatee Yangtrong.

Potrivit presei locale, pasagerii erau patru thailandezi şi cinci chinezi, inclusiv doi copii de 12 şi 13 ani.

