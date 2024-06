Boeing lovit de o mașină de gunoi, când se pregătea de decolare: ”Ceva nou pentru cei care călătoresc cu avionul” FOTO

Un accident neobișnuit a avut loc pe aeroportul din Greensboro, Carolina de Nord. Aripa unui Boeing a fost avariată după ce o mașină de gunoi a intrat în aeronavă.

În momentul accidentului, care a avut loc pe 21 iunie, în avion se aflau 143 de pasageri.

Zborul AA1716 de la Greensboro la Aeroportul Internațional Dallas-Fort Worth (Texas) se pregăteau de decolare când o bubuitură puternică a zguduit avionul, potrivit Libertatea.

Printre pasageri se afla și antrenorul de baschet Steve Forbes, care a scris pe rețeaua X: ”Iată ceva nou pentru aceia dintre noi care călătoresc cu avionul. Stau în avion, în Greensboro, și mă pregătesc de plecare. Avionul începe să se clatine violent. Este un cutremur? Nu, doar o mașină de gunoi a intrat cu viteză în aparatul de zbor”.

În urma accidentului, o parte din mașina de gunoi, care era operată de un contractor American Airlines, s-a rupt și a rămas înfiptă în aripa stângă a avionului.

2024-06-21: American Airlines Boeing 737-800 (N862NN, built 2010) received damage to its left wing trailing edge while parked at gate 45 at Greensboro-Triad Intl AP (KGSO), NC when a garbage truck struck flight #AA1716 preparing for departure to Dallas. None among the 143 pax and… pic.twitter.com/KMUcohMulX