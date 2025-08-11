Cercetări pentru încălcarea Codului Aerian în cazul avionului ultraușor care s-a prăbușit, ucigând cei doi pasageri

Avionul ultraușor care s-a prăbușit la Arad FOTO captură video YouTube /ObservatorNews

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au întocmit un dosar pentru infracțiuni legate de Codul Aerian în cazul accidentului aviatic care a avut loc sâmbătă, când un avion ultraușor s-a prăbușit în curtea unei fabrici din orașul Arad, iar cei doi ocupanți au murit pe loc.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au declarat luni, 11 august, că se fac cercetări cu privire la încălcarea art. 112 din Legea 21/2020 (Codul Aerian) raportat la art. 122.

Procurorii au în vedere „încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranța unei aeronave în zbor și prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”.

Raportat la art. 122, înseamnă că fapta menționată a fost urmată de moartea uneia sau mai multor persoane.

Procurorii au precizat că cercetările au loc in rem, respectiv cu privire la faptă, nu la persoane.

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a anunțat, de asemenea, pe propriul site, că „evenimentul face obiectul unei investigații privind siguranța”, iar în accident a fost implicată o aeronavă de tip Zodiac, înmatriculată YR-5078.

Un avion de mici dimensiuni care s-a prăbușit, sâmbătă, 9 august, în jurul orei 11:30, în curtea fabricii de vagoane marfă din Arad, iar pilotul de 48 de ani și un băiat de 18 ani care îl însoțea în zbor au decedat pe loc.

Zbor de agrement încheiat tragic

Pilotul era din București, iar în trecut a lucrat la cel puțin trei companii aeriene de linie. Zborul era unul de agrement, iar avionul a decolat de pe Aerodromul Șiria și urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad. Aparatul s-a prăbușit lângă o hală din curtea fabricii, care însă a fost închisă definitiv de proprietarii americani în luna iunie, astfel că la sol nu au existat victime. Paznicii au văzut incidentul și au sunat imediat la 112.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad informase că la momentul sosirii echipelor de pompieri focul fusese stins deja de serviciul privat de intervenție din cadrul societății comerciale.

Sâmbătă și duminică, la poarta principală a fabricii au aprins lumânări mai multe persoane, în memoria victimelor.

