Cine era pilotul avionului ultraușor care s-a prăbușit în Vaslui. Ceața l-a împiedicat să aterizeze VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 12:22
402 citiri
Pilotul avionului ultraușor prăbușit în pădure era un om de afaceri sucevean FOTO Facebook /TV TOTAL Vaslui

Avionul ultraușor prăbușit joi, 23 octombrie, în județul Vaslui era pilotat de un afacerist sucevean. Din cauza ceții, acesta nu a putut ateriza, iar firma care îi închiriase aeronava nu a mai putut lua legătura cu el. Pompierii au fost însă sesizați și au pornit spre zonă.

Forţele de intervenţie din Vaslui au fost sesizate, joi, cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit pilotul decedat.

Pilotul ar fi fost Ioan Pavel, om de afaceri din Suceava, cunoscut ca patron al companiei Daily Caffe şi fondator al Daily Group, potrivit surselor Observator.

Afaceristul sucevean deţinea o cabană şi o podgorie în judeţul Vaslui, ambele situate în zona prăbușirii avionului.

Accidentul a avut loc după ce omul de afaceri a decolat din Suceava către un heliport privat aflat aproape de proprietatea sa, situat la marginea pădurii, potrivit sursei citate.

