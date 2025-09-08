Trei bărbați au murit într-un accident urât dintre o mașină și o autoutilitară pe un drum național din Bihor FOTO

Autor: Maria Popa
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 09:33
565 citiri
Accident tragic în Bihor Foto: ISU Crișana - Bihor

Trei bărbați au murit luni dimineață, 8 septembrie, în urma unui accident rutier în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism, produs pe DN 19 E, între localitățile Sânlazăr și Chiraleu, în județul Bihor.

Tragedia a avut loc în jurul orei 5:05. Traficul rutier a fost blocat în zona tragediei și a fost deviat pe drumul județean 191F, prin localitatea Sânlazăr.

”Apelul care sesiza evenimentul a fost primit în dispeceratul ISU Bihor, în jurul orei 05.05, apelantul precizând că în accident au fost implicate o autoutilitară și un autoturism, toate cele trei persoane aflate în cele două autovehicule fiind încarcerate și inconștiente”, anunță reprezentanții ISU.

La fața locului au fost mobilizate de urgență, trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Marghita, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și cu ambulanța SMURD a subunității, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele de descarcerare au acționat pentru evacuarea celor trei victime dintre fiarele autovehiculelor, iar pompierii paramedici și echipajele medicale au aplicat manevre de resuscitare, însă cei trei bărbați nu au mai putut fi salvați, medicul declarând decesul.

„Traficul rutier a fost reluat în condiții normale”, au anunțat reprezentanții Poliției Bihor.

