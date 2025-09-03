Accident grav în Botoșani, între un microbuz și un autoturism. Două persoane au murit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție FOTO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 09:21
Accident grav în Botoșani, între un microbuz și un autoturism. Două persoane au murit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție FOTO
Accident grav în Botoșani Foto: Facebook/ISU Botoșani

Un microbuz şi un autoturism au fost implicate, miercuri dimineaţă, 3 septembrie, într-un accident rutier produs pe DN 24C, în judeţul Botoşani.

Au fost implicate 21 de persoane, dintre care şapte au fost descarcerate. Trei persoane erau în stop cardio-respirator şi li s-au făcut manevre de resuscitare, ulterior două dintre ele fiind declarate decedate.

Resuscitarea continuă pentru a treia victimă. Şapte persoane sunt transportate la spital.

Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. Traficul este complet blocat.

UPDATE 9:21

„Două persoane, de 29 şi 50 de ani, au fost declarate decedate. Se continuă resuscitarea pentru cea de-a treia”, a transmis ISU Botoşani.

Știrea inițială

”Ajunși la fața locului, pompierii au constatat faptul că în microbuz erau 17 persoane, iar patru în autoturism. Au fost descarcerate șapte persoane, patru din mașină și trei din microbuz. Trei persoane sunt în stop cardio-respirator și se aplică manevrele de resuscitare”, a transmis ISU Botoșani.

Potrivit ISU Botoșani, pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autocar și un autoturism.

„Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, 3 ambulanțe SMURD și 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple”, a arătat sursa citată.

Suplimentar, au fost trimise și 4 ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.

La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit Centrului Infotrafic, circulația este oprită complet și se estimează reluarea acesteia după ora 10.00.

