Accident grav în Botoșani. Un tânăr de 20 de ani a murit, iar alte 5 persoane au fost rănite FOTO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 27 August 2025, ora 08:41
441 citiri
Accident grav în Botoșani. Un tânăr de 20 de ani a murit, iar alte 5 persoane au fost rănite FOTO
Accident grav în Botoșani Foto: Facebook/ISU Botoșani

O persoană a murit şi alte cinci au fost rănite în urma unui accident rutier produs, miercuri dimineaţă, 27 august, pe DN 24C, pe raza localităţii Manoleasa, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit acestora, în accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul a ieşit în afara părţii carosabile.

"În urma impactului dintre două autoturisme, trei persoane au rămas încarcerate. Pompierii au acţionat pentru eliberarea acestora, însă, din nefericire, pentru un tânăr de 20 de ani nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiţi să declare decesul la faţa locului.

Celelalte cinci victime, cu vârste cuprinse între 18 şi 52 de ani, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate", au precizat oficialii ISU.

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Staţiei Săveni, cu o autospecială de stingere şi descarcerare, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, două echipaje de prim-ajutor SMURD, precum şi trei ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani.

Un fost analist CIA aruncă o nouă lumină asupra poveștii Revoluției din 1989. „Ion Iliescu nu trebuie judecat retroactiv, în lumina faptelor ulterioare”
Un fost analist CIA aruncă o nouă lumină asupra poveștii Revoluției din 1989. „Ion Iliescu nu trebuie judecat retroactiv, în lumina faptelor ulterioare”
Recentul deces al primului președinte post-comunist al României, Ion Iliescu, a repus în discuție controversele pe tema violențelor care au urmat după revoluția din 1989 – dar un fost...
Adriean Videanu, va primi ajutor de la stat pentru una dintre afaceri. Ce plănuiește fostul primar al Capitalei
Adriean Videanu, va primi ajutor de la stat pentru una dintre afaceri. Ce plănuiește fostul primar al Capitalei
Fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu, vrea să deschidă o fabrică de reciclare a deșeurilor pe fosta platformă Marmosim de la Simeria, din județul Hunedoara. Noua fabrică va primi și...
#accident Botosani, #tanar mort accident rutier, #accidente rutiere morti, #ISU Botosani , #accidente rutiere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Adevarul despre ajutorul dat de Romania Ucrainei. "Strategia noastra lasa loc pentru teoria conspiratiei si dezinformarile rusesti"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Încep să crească temperaturile pe final de august după valul de aer rece. Câte grade vom avea în Capitală
  2. UPDATE Capitala, sub un nor gros de fum. ”Bănuiesc că este la fel în tot sectorul… poate tot Bucureștiul!?” FOTO/VIDEO
  3. A intrat în vigoare suprataxa vamală de 50% impusă de SUA produselor din India. Trump vrea ca New Delhi să renunțe la petrolul rusesc
  4. Accident grav în Botoșani. Un tânăr de 20 de ani a murit, iar alte 5 persoane au fost rănite FOTO
  5. Donald Trump schimbă tonul față de Taylor Swift, după ce anul trecut spunea că o urăște. Reacția, după anunțul logodnei cântăreței
  6. Republica Moldova: Liderii europeni care merg la Chișinău pentru a-i convinge pe moldoveni să-l ignore pe Putin
  7. Secretomania în jurul sprijinului pentru Ucraina hrănește propaganda rusă. Care este adevărul despre ajutoarele acordate de România
  8. Trimisul special al SUA se întâlnește cu ucrainenii săptămâna aceasta. Steve Witkoff susține că discuţiile cu ruşii continuă „în fiecare zi”
  9. Concedieri masive în Germania. ”Niciun alt sector industrial nu a înregistrat o reducere atât de mare a numărului de angajați”
  10. Mai mulți angajați ai FEMA, suspendați după ce au criticat politica lui Donald Trump. „Schimbarea este întotdeauna dificilă”