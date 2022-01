Reacția premierului Ciucă, după ce o mașină a Poliției a lovit mortal o fată, în București: ”Sunt consternat”

Premierul Nicolae Ciucă s-a declarat consternat după ce o fată a fost accidentată mortal de o mașină a Poliției, joi, 13 ianuarie, în Sectorul 1 al Capitalei. Șeful guvernului a transmis că a cerut ministrului de Interne ca ancheta să se desfășoare rapid.

”Am aflat cu tristeţe despre tragicul accident rutier în care o fetiţă şi-a pierdut viaţa, astăzi, în Bucureşti, după ce a fost lovită de o maşină a Poliţiei. Sunt consternat de moartea violentă a copilei şi transmit condoleanţe familiei îndoliate. Am vorbit cu ministrul Sănătăţii şi am încredere că medicii vor face tot ce e necesar pentru îngrijirea, în cele mai bune condiţii, a celei de a doua fetiţe, despre care am primit asigurări că este în afara oricărui pericol”, a afirmat premierul Nicolae Ciucă, potrivit Guvernului.

Prim-ministrul a adăugat că a cerut ministrului de Interne să se asigure că ancheta privind stabilirea responsabilităţii se derulează rapid.

”Cei care reprezintă o autoritate publică, mai ales când poartă uniformă, sunt primii datori să protejeze cetăţenii şi să se asigure de respectarea legii”, a completat Ciucă.

O maşină de poliţie a lovit, joi, două fete care traversau strada în Sectorul 1 al Capitalei, la faţa locului fiind direcţionate mai multe echipaje medicale, dar şi de poliţie. O fată de 13 ani, pentru care s-au aplicat la faţa locului manevre de resuscitare, a murit, iar alta, de 11 ani, cu multiple răni, a fost transportată la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Ads