Coliziune între un autoturism şi un tir cu furaje. Unul dintre șoferi a murit. Unde a avut loc tragedia

Autor: Maria Popa
Vineri, 08 August 2025, ora 09:24
845 citiri
Mașină de Poliție Foto: Facebook/IPJ Cluj

Un bărbat de 78 de ani şi-a pierdut viaţa, vineri dimineaţă, 8 august, în comuna Amaru, din judeţul Buzău, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un tir ce transporta furaje.

Potrivit IPJ Buzău, accidentul s-a produs pe DJ102H, după o coliziune între autoturismul condus dinspre Pitulicea către Amaru, de către un bărbat de 78 de ani, din Glodeanu Sărat, şi camionul de mare tonaj ce rula din sens opus, la volanul căruia se afla un bărbat de 29 de ani, din Stâlpu.

Accidentul s-a soldat cu decesul şoferului din Glodeanu Sărat.

În urma impactului, bărbatul de 78 de ani a rămas încarcerat şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor de la Detaşamentul Mizil pentru a-l extrage.

„Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Mizil au intervenit, în jurul orei 05:50, în cazul producerii unui accident rutier pe raza comunei Amaru, satul Amaru.

La locul indicat, au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare şi un echipaj SMURD. Conducătorul autoturismului se afla în stare de inconştienţă, iar pompierii au acţionat, de îndată, pentru extragerea acestuia. A fost vorba despre un bărbat în vârstă de 78 de ani, care, din păcate, a fost declarat decedat”, au declarat reprezentanţii ISU Prahova.

