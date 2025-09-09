UPDATE Accident cu 11 victime în Constanța în urma impactului dintre un microbuz cu și o mașină. A fost activat Plan Roșu de Intervenție FOTO

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 08:05
491 citiri
UPDATE Accident cu 11 victime în Constanța în urma impactului dintre un microbuz cu și o mașină. A fost activat Plan Roșu de Intervenție FOTO
Accident în Constanța Foto: ISU Constanța

Autoritățile din județul Constanța au activat, marți, 9 septembrie, Planul Roșu de Intervenție, după un accident în care sunt implicate un microbuz cu 10 persoane și un autoturism.

Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat.

UPDATE 8:05

ISU Constanța a precizat că în evenimentul rutier sunt implicate 11 persoane, dintre care 10 din microbuz şi 1 din autoturism.

”Toate victimele sunt conştiente, în evaluare medicală la faţa locului”, a transmis ISU Constanţa, precizând că victima din autoturism nu este încarcerată cum s-a ştiut iniţial.

La faţa locului sunt 8 echipaje de prim ajutor şi un echipaj de terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale pentru transport personal şi victime multiple şi 3 ambulanţe SAJ.

Trei persoane au fost preluate spre spital cu ambulanţele SAJ.

”La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 7:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Oituz s-a produs un accident rutier.

Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism şi un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse”, a transmis IPJ Constanţa.

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

”Cercetarea la faţa locului este în desfăşurare. Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat”, a mai transmis sursa citată.

Știrea inițială

ISU Constanța anunță, marți, că, la ora 07.20, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, după un accident rutier între un microbuz și autoturism.

Evenimentul s-a produs la ieșire din Mangalia spre Albești.

”Posibil o persoană încarcerată, din autoturism”, anunță ISU Constanța.

Din primele informații, în microbuz ar fi 15 persoane.

Știre în curs de actualizare

