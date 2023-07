Un accident aviatic bizar a fost surprins cu camerele de supraveghere ale unui aerodrom militar din regiunea rusească Iakuțk, din Siberia.

Incidentul a avut loc pe Aeroportul Mezhdunarodni din regiunea Iakuțk și arată un elicopter de transport greu Mil Mi-26 (RF-06053) manevrat de angajați din Serviciul de Frontieră FSB.

Aparatul de zbor este condus cu viteză extrem de redusă spre un stâlp de pe marginea complexului, pe care-l retează cu elicea.

Footage has been released of the Incident at Mezhdunarodnyy Airport in the Yakutsk Region earlier today showing a Mil Mi-26 Heavy Transport Helicopter (RF-06053) with the FSB Border Service striking a Light Post. pic.twitter.com/8PTWQx15xr

Informațiile ulterioare au relevat că accidentul nu s-a soldat cu victime umane, dar pagubele produse aparatului de zbor sunt majore.

A Mil Mi-26 Heavy Transport Helicopter (RF-06053) with the Russian Border Service of the Federal Security Service struck a Light Post at Mezhdunarodnyy Airport in the Yakutsk Region earlier today; there were No Injuries reported however it did cause Major Damage to the… pic.twitter.com/TQMi7cU7ov