Momentul teribil când un elicopter se prăbușește, înregistrat pe o stradă circulată. Trei oameni au murit VIDEO

Un elicopter care aparținea Ministerului Naval al Mexicului s-a prăbușit în apropierea unui teren de sport, relatează The Sun.

Accidentul a avut loc în Paraiso, statul Tabasco, sud-estul Mexicului.

Trei din cele cinci persoane aflate la bord au murit.

Momentul prăbușirii a fost surprins de o persoană aflată în apropiere.

În înregistrarea video, elicopterul apare stând mai multe minute în aer, după care începe să se rotească de mai multe ori și pierde din altitudine.

An EC-145 helicopter of the #Mexico Navy #SEMAR, not yet identified, crashed today 01OCT22 at Centla, in Tabasco, with 5 souls on board, of which three were fatally injured. The helicopter was heading to the Dos Bocas Naval Zone. This the SEMAR's second helicopter loss this year. pic.twitter.com/4jgUdHbbRz