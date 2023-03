Decizia ministrului Transporturilor din Grecia, după cumplitul accident feroviar: ”Un semn minim de respect”

Ministrul Transporturilor din Grecia, Kostas Karamanlis, şi-a anunţat demisia miercuri, 1 martie, în urma accidentului feroviar care a avut loc în centrul ţării, relatează Reuters.

”Tocmai m-am întors de la locul tragediei din Tempe. Durerea este de nedescris. Este un fapt că am preluat calea ferată greacă într-o stare care nu se potrivește secolului actual. În acești 3,5 ani, am depus toate eforturile pentru a îmbunătăți această realitate. Din păcate, aceste eforturi nu au fost suficiente pentru a preveni un accident. Și acest lucru este foarte dificil pentru noi toți și pentru mine personal. Când se întâmplă ceva atât de tragic, nu este posibil să mergi înainte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Sunt în politică de puțini ani, dar consider că este un element necesar al democrației noastre ca cetățenii din țara noastră să aibă încredere în sistemul politic. Se numește responsabilitate politică. Din acest motiv, am demisionat din funcția de ministru al Infrastructurii și Transporturilor. Este ceea ce simt că e de datoria mea să fac, ca un semn minim de respect pentru memoria oamenilor care au plecat atât de nedrept și care își asumă responsabilitatea pentru greșelile atemporale ale statului și sistemului politic grec”, a declarat Costas Karamanlis, potrivit iefimerida.gr.

Cel puţin 38 de persoane au murit şi peste 80 au fost rănite într-o violentă coliziune produsă marţi noapte între un convoi de marfă şi un tren de pasageri care efectua o cursă între Atena şi Salonic.

Dintre răniţi, 66 au fost spitalizaţi, inclusiv şase la terapie intensivă.

Din cauza violenţei şocului, locomotivele şi vagoanele din faţă au fost distruse şi mecanicii celor două trenuri au murit în urma impactului.

Conform media elene, este ”cel mai grav accident feroviar cu care s-a confruntat vreodată Grecia”.

Anterior, şeful gării din Larisa, în centrul Greciei, a fost arestat.

Până în prezent nu s-a furnizat cauza pentru care trenurile au intrat în coliziune.

Un purtător de cuvânt al guvernului grec a afirmat că cele două trenuri circulau pe acelaşi tronson de cale ferată ”de mai mulţi kilometri”.

Ads