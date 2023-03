Grecii au continuat miercuri, 8 martie, protestele declanșate după accidentul feroviar soldat cu 57 de morți, informează AFP.

Protestatarii au aruncat cu cocktail-uri Molotov şi pietre în faţa Parlamentului Greciei, în centrul Atenei, iar poliţia a ripostat trăgând cu gaze lacrimogene.

Incidentele au început la sfârşitul unei manifestaţii la care au participat peste 40.000 de persoane revoltate după catastrofa feroviară din Grecia, din 28 februarie, care a declanşat un val de indignare în întreaga ţară.

Oamenii furioși au scandat ”Asasini!” şi ”Suntem cu toţii în acelaşi vagon”.

Un vehicul a fost incendiat lângă piaţa Syntagma, esplanada aflată mai jos de Parlament, în timp ce un arbust a luat foc în faţa clădirii Parlamentului şi a fost stins imediat de pompieri.

Massive demonstration in Athens where tens of thousands of people protest the #GreeceTrainCrash chanting it was no accident, but rather a "government crime". #Greece #Τεμπη pic.twitter.com/LhjSMJ7J0z