Coliziune violentă între două trenuri. Două persoane sunt în stare critică, alte 100 fiind rănite. Unde s-a produs accidentul feroviar VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 17:06
198 citiri
Coliziune violentă între două trenuri FOTO X/@nexta_tv

O coliziune violentă a avut loc luni, 13 octombrie, în apropierea satului slovac Jablonov nad Turňou din districtul Rožňava, în regiunea Košice, între două trenuri de pasageri. Conform datelor preliminare, aproximativ 100 de persoane au fost rănite, două dintre ele în stare critică, relatează agenția de știri TASR.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ora 10:00, ora locală, pe o secțiune unde liniile se intersectează și se unesc într-o singură linie. Un purtător de cuvânt al Serviciului de Pompieri și Salvare din regiunea Košice, Jozef Balint, a declarat după accident că, conform datelor preliminare, peste 20 de persoane au fost rănite, iar la fața locului au fost trimiși pompieri din mai multe unități.

Centrul Operațional al Serviciilor Medicale de Urgență a declarat că cinci echipaje de ambulanță și un elicopter de salvare au fost trimise la locul accidentului. Potrivit forțelor de ordine, două trenuri expres care se deplasau în direcții opuse transportau un număr mare de pasageri.

"Toate unitățile sistemului complex de salvare se află la fața locului. Pasagerii coboară treptat din vagoanele de tren; amploarea rănilor nu este încă cunoscută. Poliția înconjoară locul accidentului, coordonează activitatea echipelor de salvare și dirijează mișcările oamenilor în această zonă", a transmis imediat după accidentul feroviar Direcția de Poliție a Regiunii Košice.

Purtătorul de cuvânt al operatorului de transport de pasageri de stat ZSSK, Jan Bacek, a declarat că, deocamdată, cauza coliziunii este în curs de investigare.

"Prioritatea noastră în acest moment este salvarea și evacuarea pasagerilor și a personalului nostru. Informațiile vor fi actualizate constant", a spus Bacek.

Ulterior, șeful Ministerului de Interne al Slovaciei, Matús Shutai-Estok, a declarat, într-o conferință de presă, că, în urma coliziunii, aproximativ 100 de persoane au suferit răni minore, iar două dintre ele sunt în stare critică. De asemenea, trei persoane erau încă blocate în vagoane, starea lor nefiind cunoscută. Potrivit ministrului, accidentul a fost probabil cauzat de o eroare umană, deoarece unul dintre mecanicii de locomotivă nu i-a dat prioritate celuilalt.

"În acest moment nu vreau să speculez despre cauzele (accidentului), dar conform datelor preliminare, nu a fost vorba de o defecțiune sistemică, ci de o eroare umană. Se pare că unul dintre mecanicii de locomotivă a făcut o greșeală și probabil nu a cedat trecerea celuilalt tren, dar aceasta este doar o versiune preliminară", a declarat ministrul.

