Accident feroviar grav, cu zeci de victime. Unde a avut loc tragedia VIDEO

Între 30 și 60 de persoane au fost rănite şi au fost spitalizate vineri, 10 mai, două dintre ele în stare gravă, după ce un tren de navetişti a intrat în coliziune cu unul de întreţinere a căilor ferate în capitala Buenos Aires, au anunţat serviciile de urgenţă argentiniene, relatează AFP.

Cele două persoane grav rănite, care au suferit traumatisme craniene, au fost evacuate cu elicopterul, a declarat pentru presă de la faţa locului şeful serviciilor de urgenţă (SAME), Alberto Crescenti.

"Nu există persoane decedate", a afirmat primarul din Buenos Aires, Jorge Macri.

Compania Trenes Argentinos a declarat într-un comunicat că un tren de călători cu şapte vagoane a intrat în coliziune cu un tren de întreţinere, format dintr-o locomotivă şi un vagon gol, pe un pod feroviar din cartierul Palermo, în jurul orei locale 10:30 (13:30 GMT). În urma impactului, "locomotiva şi primul vagon ale trenului de pasageri au deraiat".

#UPDATE: Video footage of the accident site. At least 60 people have been injured following a collision between two trains in the Palermo neighborhood of Bueno Aires, Argentina.#Argentina #trainaccident #BuenosAires #JUSTIN #LatestNews pic.twitter.com/9n7vCA9dyX