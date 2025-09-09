Cel puțin 10 morți și peste 60 de răniți după ce un autobuz supraetajat a fost lovit de un tren. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 11:10
Accident feroviar în Mexic Foto: Captură video/X/@TRTWorldNow

Zece persoane au decedat și alte peste 60 au fost rănite, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat care traversa o cale ferată în Mexic.

Tragedia a avut loc în zona industrială din municipiul Atlacomulco, aflat la aproximativ două ore de mers cu mașina la nord-vest de Ciudad de Mexico.

Autobuzul supraetajat plecase dintr-un oraș mic din Mexic către capitală, conform relatărilor locale.

În acest caz, biroul procurorului general al statului a demarat o anchetă.

Potrivit autorităților, 7 femei și 3 bărbați au murit la fața locului, transmite The New York Times.

Din imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum autobuzul este rupt în două când este lovit de tren. Chiar dacă autoritățile nu au dat detalii suplimentare, din imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum autobuzul este blocat în trafic, apoi se mișcă lent pe șine și este lovit de tren din lateral. Autobuzul a fost târât pe șine, iar la trecere nu existau bariere sau semnale de avertizare.

Conform agenției federale mexicane care supraveghează transporturile, numărul coliziunilor între trenuri și vehicule a crescut în ultimii ani, de la 673 în anul 2021 la 784 în anul 2024.

De asemenea, în primele trei luni ale lui 2025, agenția a raportat 35 de răniți și 3 morți în accidente feroviare care implicau vehicule.

