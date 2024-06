Dezastru feroviar. Patru morți și zeci de răniți, după ce un tren de pasageri s-a ciocnit cu un marfar FOTO/VIDEO

Cel puţin patru persoane au murit şi zeci au fost rănite în urma coliziunii dintre un tren de pasageri şi un marfar, miercuri seară, în centrul Cehiei, potrivit serviciilor de urgenţă.

”Patru pasageri au suferit răni care au dus la moartea lor”, a declarat Alena Kisiala, purtătoare de cuvânt a serviciilor locale de urgenţă, la televiziunea publică cehă.

A passenger and freight train collided in Pardubice, Czech Republic

Paramedics, firefighters and police are on the scene. According to a representative of the Czech railway administration, there are reports of casualties. pic.twitter.com/KLkdn2xWlY