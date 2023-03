Directorul CFR Călători, despre accidentul feroviar din Teleorman: ”Dacă mecanicul dormea, era mai bine, că îl frâna sistemul de siguranţă”

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a făcut luni seară, 13 martie, unele precizări referitoare la accidentul din Teleorman.

El a precizat că mecanicul trenului de călători a făcut ceea ce se numeşte ”o depăşire controlată”, intrând pe culoarea roşie a semnalului de cale ferată.

”Mecanicul de locomotivă, din diferite motive pe care le va explica comisiei de anchetă, a depăşit controlat (...) semnalul pe culoarea roşie. De ce a făcut treaba asta, va da explicaţii comisiei de anchetă, eu am discutat cu mecanicul, ştiu despre ce e treaba, dar, mai departe, nu pot să spun deocamdată. Când a văzut că nu i se face cale liberă şi a observat trenul de marfă în faţă, a frânat total trenul. Din frână, se vede că impactul dintre locomotivă şi ultimul vagon din trenul de marfă, nu are nimic nici locomotiva, nici ultimul vagon de marfă. Nu vreau să spun nimic, evenimentul este de gravitate maximă, numai că, din fericire, consecinţele au fost, cel puţin în prima fază, mici. Deci a lovit vagonul de marfă, vagonul de marfă a creat o undă de şoc, dat fiind că trenul de marfă are mai largă cupla de legare şi tampoanele şi a ridicat puţin penultimul vagon din tren. Mecanicul de la trenul de marfă a constatat impactul, că a zis că a avut un şoc şi a văzut că creşte viteza de la 8 la 10 kilometri, dar nu a oprit trenul şi a continuat să meargă, ceea ce pe un macaz şi o curbă care au intrat în circulaţie acolo, a făcut să ridice şi să se aducă vagoanele în starea în care le-aţi văzut. Distanţa dintre locul impactului şi locul în care aţi văzut vagoanele răsturnate este de aproape un kilometru. Deci nu a fost din şocul şi din tamponarea cu locomotiva de la CFR Călători tot ce s-a văzut, cum arată vagoanele de marfă”, a declarat Traian Preoteasa, într-o intervenţie telefonică la Euronews România.

Ads

Directorul CFR Călători a menţionat că persoanele care au fost rănite nu au suferit leziuni din cauza impactului dintre cele două garnituri feroviare, ci din cauza frânei foarte puternice.

”Când mecanicul a constatat că distanţa dintre el şi trenul de marfă este atât de mică încât a frânat total, şocul a fost destul de mare. Nu au fost răniţi din cauza impactului cu trenul de marfă. Răniţii au apărut în momentul când el a frânat brusc, lumea era în somn, patru dimineaţa, nu se protejau cu nimic şi doi dintre ei am înţeles că s-au lovit de nişte bare. La ora actuală am înţeles că nu mai e nimeni în spital”, a mai explicat Preoteasa.

El a precizat că mecanicul trenului de călători nu a lăsat să funcţioneze sistemul de siguranţă, fapt care arată că nu dormea în momentul producerii accidentului.

”Dacă dormea, era mai bine, că îl frâna sistemul de siguranţă. Or el a depăşit controlat. Deci exclud somnul sau socializare (faptul că mecanicul ar fi fost distras de reţelele de socializare – n.r.), pentru că el a depăşit controlat semnalul. Dacă dormea, din punct de vedere al impactului, se frâna pe loc şi nu ajungeam la acest caz. Deci dacă dormea, era mai bine decât să depăşească controlat semnalul”, a adăugat directorul CFR Călători.

Directorul CFR Călători a ţinut să precizeze că ”nu se poate muşamaliza la calea ferată un eveniment”.

Accidentul s-a produs luni dimineaţă între Roşiorii de Vede si Măldăeni. Compania CFR a confirmat că mecanicul trenului de călători implicat în accidentul din judeţul Teleorman a depăşit indicatorul ”Oprire” şi a tamponat ultimul vagon al garniturii de marfă, aflată în mers pentru garare.