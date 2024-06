Tragedie pe calea ferată: 5 oameni au murit după ce un tren și un autobuz s-au ciocnit violent în Slovacia VIDEO

Cinci oameni au murit şi cel puţin cinci sunt răniți după ce un tren şi un autobuz s-au ciocnit joi, 27 iunie, în Slovacia, relatează SkyNews. Accidentul s-a produs în oraşul Nove Zamky din sudul ţării, la aproape 100 de km est de capitala Bratislava, au anunţat serviciile de urgenţă.

Motorul trenului a luat foc, conform imaginilor video, în timp ce autobuzul a fost grav avariat, au declarat oficialii feroviari.

🚨Another serious accident on the railway. This time in Slovakia, where an EC train from Budapest to Prague collided with a bus at a level crossing near Nové Zámky this afternoon.

