Tren deraiat în nordul Norvegiei. Un mort și 4 răniți. Ce a cauzat ieșirea de pe șine a garniturii feroviare FOTO

Un tren a deraiat joi, 24 octombrie, în nordul Norvegiei după o alunecare de teren. În urma accidentului, o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite, a anunţat poliţia norvegiană, relatează AFP.

Trenul a fost atins de o cădere de bolovani în timp ce asigura o legătură între oraşele Trondheim (vest) şi Bodø (nord), a anunţat, la postul NRK, un reprezentant al poliţiei, la faţa locului, Arild Woldmo.

Accidentul s-a soldat cu un mort şi patru răniţi, potrivit agenţiei NTB, care citează alt reprezentant al poliţiei, Bent Are Eilertsen.

”Erau 55 de persoane la bordul trenului atunci când a deraiat”, a declarat acesta agenţiei.

”Toate au fost extrase” din garnitura de cinci vagoane.

Locomotiva şi primul vagon s-au răsturnat pe o pantă între calea ferată şi un drum aflat mai jos, potrivit unor imagini spectaculoase difuzate de televiziunile norvegiene.

