Accidentul feroviar din Lisabona. Comisia de anchetă a amânat publicarea primelor date. "Nu este încă posibil să publicăm raportul"

Instituția portugheză responsabilă de investigarea accidentelor feroviare a amânat de vineri pentru sâmbătă, 6 septembrie, publicarea unei note care prezintă 'primele constatări confirmate' privind accidentul funicularului care a ucis 16 persoane miercuri la Lisabona, a anunțat aceasta pentru agenția de știri Lusa, transmite AFP.

„Nu este posibil să publicăm raportul astăzi” și a fost reprogramat pentru „sâmbătă după-amiază”, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului pentru Prevenirea și Investigarea Accidentelor Aeriene și Feroviare (GPIAAF) pentru agenția națională de știri lusitană.

Acest organism va trebui apoi să publice un raport preliminar „probabil în termen de 45 de zile”, a declarat joi, 4 septembrie, directorul său, Nelson Oliveira.

Unul dintre vagoanele emblematicului funicular Gloria, o atracție turistică populară în capitala Portugaliei, a deraiat și s-a izbit de o clădire din centrul orașului miercuri seară. Cinci cetățeni portughezi și unsprezece străini au murit în accident. Alte douăzeci de persoane, printre care și un băiețel de trei ani, au fost rănite.

Imaginile au arătat epava vagonului galben și alb - cunoscut sub numele de Elevador da Glória, care urcă și coboară un deal abrupt din centrul Lisabonei în tandem cu unul care merge în direcția opusă - prăbușit pe o parte în strada îngustă pe care o traversează.

Părți ale vehiculului, fabricate în mare parte din metal, au fost distruse.

Martorii au declarat presei locale că tramvaiul a coborât în viteză dealul, aparent fără control. „A lovit clădirea cu o forță brută și s-a destrămat ca o cutie de carton...”, a declarat Teresa d’Avó pentru canalul de televiziune portughez SIC.

Un martor a spus că tramvaiul s-a răsturnat peste un bărbat care se afla pe trotuar.

Linia, inaugurată în 1885 și clasificată ca monument național, leagă zona centrală a Lisabonei, în apropierea Pieței Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus), cunoscut pentru viața de noapte vibrantă.

Este una dintre cele trei linii de funicular operate de compania municipală de transport public Carris și este utilizată atât de turiști, cât și de rezidenți.

Linia Gloria transportă aproximativ 3 milioane de persoane anual, potrivit primăriei.

Cele două vagoane ale sale, fiecare cu o capacitate de aproximativ 40 de persoane, sunt atașate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracțiunea fiind asigurată de motoare electrice montate pe vagoane.

