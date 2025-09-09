O femeie a murit după ce o mașină de poliție a intrat într-o căruță. Alte 3 persoane au fost rănite FOTO

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 09:34
Mașină de Poliție Foto: Facebook/Poliția Română

O femeie de 71 de ani a murit şi trei persoane au fost rănite, marţi dimineaţă, 9 septembrie, după ce o maşină de poliţie a intrat într-o căruţă, pe un drum judeţean din Galaţi.

Tragedia a avut loc la 6:08 dimineața.

”La data de 9 septembrie 2025, la ora 06:08, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Galaţi au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 255.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului, aceştia au stabilit că o autospecială de poliţie, condusă de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Matca, judeţul Galaţi, care se deplasa dinspre localitatea Pechea, către Rediu, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo, care avea aceeaşi direcţie de deplasare”, a transmis, marţi, IPJ Galaţi.

Sursa citată a precizat că, în urma impactului, a rezultat rănirea a trei persoane - doi bărbaţi în vârstă de 23 şi 73 de ani şi o femeie de 47 de ani şi decesul unei femei, de 71 de ani. Toţi se aflau în căruţă.

”Rezultatele testării celor doi conducători de vehicule, cu privire la consumul de alcool, au fost negative.

Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii circumstanţelor exacte în care s-a produs accidentul”, a mai transmis sursa citată.

